Дрони атакували хімзавод у Тверській області, який виробляє авіаційне паливо (відео)

На Росії дрони атакували хімзавод у Тверській області, який виробляє, зокрема, авіаційне паливо. Редкінський дослідний завод є одним із найбільших хімічних виробництв регіону.

Офіційно росіяни заявили, що усі безпілотники було збито або пригнічено цієї ночі.

За ніч знищено сім БПЛА над регіонами РФ, зокрема, над Московською областю, – повідомляє Міноборони країни-агресорки

Але незалежні ЗМІ повідомляють про влучні удари по заводу у Тверській області, передають «Новини України – НСН».

Рідкінський дослідний завод атакували сьогодні вночі у Тверській області 4 безпілотники, – повідомляє, зокрема, видання ASTRA.

Атака сталася у ніч проти 27 червня. На заводі пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, всіх працівників евакуювали.

За даними видання Baza, перша атака на завод відбулась близько другої години ночі. По території підприємства вдарили три безпілотники. За інформацією джерел, один із безпілотників впав на дах цеху №4, після чого вибухнув. Другий безпілотник збили сили ППО, після чого він також впав біля цеху. Через кілька хвилин він також вибухнув.

Третій безпілотник намагався атакувати територію підприємства легкозаймистих рідин. Внаслідок атаки пошкоджено трубопровід та почалася пожежа. Через дві години територію заводу атакував ще один безпілотник. Він також впав на територію цеху №4.

Персонал підприємства евакуйовано: за попередніми даними, обійшлося нібито без постраждалих.

Зазначається, що ВАТ «РОЗ» – одне з найбільших хімічних виробництв Тверської області, що випускає більше 40 найменувань продукції різного призначення. Підприємство виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості РФ – зокрема, авіаційне паливо, яким заправляють літаки, що обстрілюють Україну.

У мережі публікують відео атаки на завод.

Дрони атакували хімзавод у Тверській області не вперше

ВАТ «РОЗ» вже не вперше був атакований дронами. Так, у вересні 2023 року українська розвідка підтвердила успішну атаку на Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії, який вже кілька десятиліть є виробником “унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної галузі”. Джерело в ГУР уточнило, що там виробляють децилін – авіаційне паливо.

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