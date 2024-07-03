Дрони атакували флот у Новоросійську, вибухи лунали під Москвою, Брянськом і Бєлгородом (відео)

Морські дрони атакували флот у Новоросійську в ніч на 3 липня. Також неспокійно було у Московській, Брянській та Бєлгородській областях через атаки з неба.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаки на Росію цієї ночі.

Дрони атакували флот у Новоросійську

Про це повідомив очільник міста Андрій Кравченко.

Він написав, що російські військові відбивають атаку безекіпажних катерів.

У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не знаходитесь на відкритому просторі біля моря. Зверніть увагу, що не допустимо знімати та викладати фото/відео, засоби захисту міста, роботу спеціальних та оперативних служб, — написав Андрій Кравченко

Повітряну тривогу в місті оголосили ще близько 02:40. Телеграм-канали повідомили про пожежу в горах над містом. Місцеві мешканці у соцмережах також повідомляли про звуки потужних вибухів і публікували відео.

Через атаку морських дронів у Новоросійську перекривали рух в районі набережної.

У районі набережної від вулиці Ісаєва до Олексиного обмежено рух. Не виїжджати, — повідомив заступник мера

Згодом міський голова повідомив, що рух відновили.

А також, що у Новоросійську обмежать вхід на пляжі та набережну після атаки безекіпажних катерів. Це пов’язано з обстеженням акваторії бухти.

Офіційно на Росії повідомили, що в акваторії Чорного моря знищено 2 безекіпажні катери, які прямували в напрямку Новоросійська.

Зазначимо, що Новоросійськ — це головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії.

Вибухи лунали під Москвою, Брянськом і Бєлгородом

У МО Росії повідомляють, що черговими засобами ППО 5 БПЛА знищено над територією Білгородської області, 4 БПЛА знищено над територією Брянської області, 1 БПЛА знищено над територією Московської області.

Ще з вечора по всій території Бєлгородської області оголошували тривогу через небезпеку ударів БПЛА.

Чекаємо інформації про результати атак від української сторони.

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