Українські біженці в Нідерландах вийшли на акцію протесту: незадоволені якістю життя

Українські біженці в Нідерландах вийшли на акцію протесту в суботу. Про це пише видання euractiv.com, передає НСН.

Українці, які живуть у таборі для біженців у голландському селі Гарскамп у провінції Гелдерланд, у суботу протестували проти умов життя в таборі, нарікаючи на погану освіту, відсутність медичного обслуговування та звуки пострілів під час військових навчань у цьому районі.

«Ми тут як в армії живемо. У нас взагалі немає приватного життя», — сказав один із протестуючих біженців. – Їжа жахлива, освіта погана, а медичне обслуговування нульове»

Українські біженці в Нідерландах вийшли на акцію протесту

«Ми хочемо нормального життя. Це може бути хорошим притулком на короткий час. Але ми тут вже більше року, і це дуже важко», – додала інша біженка

Мешканці табору для біженців були стурбовані тим фактом, що нідерландська армія проводила в цьому районі військові навчання, а жителі регулярно чули постріли. Деякі біженці тримали плакати з написами: «Допоможіть, будь ласка» або «Де права людини?».

«Ми знаємо, що в Нідерландах усі ходять до школи протягом п’яти днів», – сказала одна з дівчат. – За два дні ми отримуємо мало знань. Лише кілька слів. Це все».

Муніципалітет визнав деякі скарги, що надходять від мешканців табору.

«Деякі люди більше року перебувають у військових казармах, які не зовсім придатні для проживання. Це, звичайно, не оптимальне місце для житла», — повідомив представник муніципалітету Omroep Gelderland у письмовій записці «Зараз у нас проживає близько 330 осіб. Найближчим часом це число зросте приблизно до 360 або 370. Раніше там жило більше людей, але тепер це вже неможливо з точки зору обставин», – додав він

Видання зазначає, що з початку війни Росії проти України Нідерланди прийняли понад 91 тисячу українських біженців.

Муніципалітети Нідерландів звернулися до уряду з проханням надати роз’яснення з приводу його довгострокових планів щодо розміщення українських біженців.

Збільшення потоку біженців до Нідерландів з початку війни в Україні призвело до того, що уряд подвоїв свої спроби вирішити житлову кризу в країні та прискорити будівництво нового житла.

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