Бєлгород сьогодні: знову вибухи, з області евакуюють дітей (відео)

Бєлгород сьогодні звикає до життя в режимі війни, яку розв’язала росія проти України. Два роки з Бєлгорода та його околиць летять снаряди, ракети і бомби по нашій державі. Але бумеранг має властивість повертатися і тепер бойові дії прийшли сюди.
Про те, що відбувається у Бєлгороді зараз, НСН розповідає з посиланням на російські Телеграм-канали.
З самого ранку у Бєлгороді та околицях гучно та спекотно. Мешканці чують вибухи, бачать дим. За даними ЗМІ, прилетіло, зокрема, на парковку – там спалахнули автомобілі. Також один із снарядів влучив у приватний будинок.
Повідомляють про поранених. Серед них дві жінки і 14-річний підліток, якому відірвало частину руки.
Влада Білгородської області ухвалила рішення вивезти до інших російських регіонів близько 9 тисяч дітей через обстріли.
Про це заявив глава регіону Гладков.
Бєлгород сьогодні: відео
А на відео нижче село Козинка у Бєлгородській області, куди заходили російські добровольці. Чоловік на відео каже, що воно майже знищене.
Ще новини України і світу: Росія почала використовувати найпотужніші «німі бомби» – CNN
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал, тут оперативно про важливе, без реклами і мотлоху