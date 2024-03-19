Бєлгород сьогодні: знову вибухи, з області евакуюють дітей (відео)

Бєлгород сьогодні звикає до життя в режимі війни, яку розв’язала росія проти України. Два роки з Бєлгорода та його околиць летять снаряди, ракети і бомби по нашій державі. Але бумеранг має властивість повертатися і тепер бойові дії прийшли сюди.

Про те, що відбувається у Бєлгороді зараз, НСН розповідає з посиланням на російські Телеграм-канали.

З самого ранку у Бєлгороді та околицях гучно та спекотно. Мешканці чують вибухи, бачать дим. За даними ЗМІ, прилетіло, зокрема, на парковку – там спалахнули автомобілі. Також один із снарядів влучив у приватний будинок.

Повідомляють про поранених. Серед них дві жінки і 14-річний підліток, якому відірвало частину руки.

Влада Білгородської області ухвалила рішення вивезти до інших російських регіонів близько 9 тисяч дітей через обстріли.

Про це заявив глава регіону Гладков.

Бєлгород сьогодні: відео

А на відео нижче село Козинка у Бєлгородській області, куди заходили російські добровольці. Чоловік на відео каже, що воно майже знищене.

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