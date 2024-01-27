У Польщі перекинувся автобус з українцями: 18 постраждалих

У Польщі перекинувся автобус з українцями рано вранці 27 січня. Про це повідомляє польське видання RMF 24, передає НСН.

18 людей потрапили до лікарень після аварії українського автобуса, який перекинувся в місті Голембє Люблінського воєводства, поблизу прикордонного переходу в Долгобичуві. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує. Решта пасажирів забезпечені притулком у школі.

Зазначається, що автобус прямував з України до Польщі. У ньому перебувало 59 пасажирів і двоє водіїв.

Інцидент стався близько 4.00 у м. Голембє гміни Долгобичув (Грубешівський повіт).

На повороті автобус перекинувся на бік. 18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

На місці працюють екстрені служби, які з’ясовують подробиці аварії.

Ще новини України і світу: Загинули всі: смертельна ДТП з українцями у Польщі 31 грудня