Дрони атакували авіазавод у Смоленську 26 листопада (відео)

Дрони знову атакували авіазавод у Смоленську. Атака сталася 26 листопада. Про це повідомляє російський Телеграм-канал “Baza”, передає НСН.

У російському Смоленську 26 листопада пролунали вибухи. Протиповітряна оборона нібито відбила атаку безпілотників. В атаці по об’єктах на території РФ Москва звинуватила українську владу. Київ наразі на ці звинувачення не реагував.

Спроба атаки сталася вранці, 26 листопада. За наявними даними, всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Зазначимо, у Смоленську розташований авіаційний завод, який займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

Перший дрон нібито був збитий близько 9-ї ранку в Задніпровському районі Смоленська. А за півгодини над Смоленськом було помічено ще один безпілотник – цього разу він був пригнічений силами РЕБ.

У результаті дрон упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок вибуху було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Постраждалих, як повідомляється, немає.

Увечері 26 листопада інший російський Телеграм-канал ВЧК ОГПУ оприлюднив відео, зазначивши що на ньому – збиття БпЛА над містом Смоленськ. На записі – темна пора доби.

Нагадаємо, 1 жовтня цього року ударні дрони вже атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляють ракети Х-59

Про це повідомляли в Головному управління розвідки Міноборони України.

1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій, – йшлося в повідомленні

Згідно з підтвердженими даними розвідки, в ціль влучили три з чотирьох дронів. Вони завдали значних пошкоджень виробничим потужностям цього військового підприємства.

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