Пожежа на пороховому заводі, вибухи в Коломні – як дрони атакували росію в ніч на 11 листопада (фото, відео)

Дрони атакували росію в ніч на суботу 11 листопада. Факт атаки визнали офіційно, при цьому традиційно, заявивши, що все збито. А мешканці публікують відео і фото «бавовни». НСН розповість все, що відомо про «гарячу» ніч у рф.

Засоби ППО перехопили два українські безпілотники над територією Смоленської та Московської областей, – повідомили у російському міноборони На місці падіння безпілотника на Смоленщині постраждалих немає, – повідомив губернатор області

Дрони атакували росію: що повідомляють мешканці

Тим часом, Телеграм-канали повідомляють, що на пороховому заводі у місті Котовську Тамбовської області сталася пожежа. Очевидці кажуть про звуки вибухів перед пожежею.

За даними деяких російських ЗМІ, пожежа на заводі почалася близько пів на дванадцяту ночі. На місце було викликано рятувальників. За півтори години вогонь вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів. Потерпілих немає

Мешканці Коломни під Москвою теж повідомляли про звуки вибухів, працювала ППО. За попередніми даними, була атака БПЛА на конструкторське бюро машинобудування.

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