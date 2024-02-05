Не вистачає гальм і шасі: кількість авіапригод у Росії зросла більше ніж удвічі

Кількість авіапригод у Росії зросла більше ніж удвічі у 2023 році. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ), передає НСН.

За 2023 рік російські авіакомпанії зафіксували щонайменше 74 пригоди — тобто різноманітні поломки обладнання. Це на 38 більше, ніж у 2022 році, підрахувала німецька дослідницька компанія Jacdec (саме її дані наводить a120510) газета The Wall Street Journal – WSJ).

На кожні 100 тисяч вильотів у 2023 році, пише WSJ, відбувалося близько 10 подій, тоді як у 2022-му — 5. При цьому в більшості випадків серйозної шкоди чи катастрофи вдалося уникнути, зазначають експерти, хоч і з застереженням — постійні технічні неполадки збільшують ризик для пасажирів і посилюють навантаження на пілотів.

Опитані WSJ експерти вважають, що причина багатьох поломок у запроваджених після початку вторгнення в Україну санкцій. Вони відрізали Росію від техобслуговування літаків та поставок запчастин. Особливо гостро відчувається брак шасі та гальм, через це авіакомпаніям змушені переганяти літаки на техобслуговування в Іран.

До війни в Україні авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus.

«Санкції, введені проти російських авіакомпаній, суттєво утруднили підтримку льотної придатності літаків та їхнього технічного стану», — каже гендиректор литовської авіаційної консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький

За його словами, після втрати доступу до західних технічних посібників, у деяких російських авіакомпаніях розробили власні програми ремонту та обслуговування.

«Ці імпровізовані підходи викликають побоювання з приводу потенційних наслідків та безпеки»,— додає Ланецький

Про хід імпортозаміщення в Росії цього тижня докладно розповіли «Ведомости» на прикладі. вітчизняних двигунів для російських ‘Суперджетів’ (Sukhoi Superjet 100). За словами джерел видання в авіаційній галузі, випущені в Росії свічки запалювання для двигунів «Суперджетів» служать у десять разів менше імпортних.

Через санкції російській владі, по суті, довелося з нуля створювати авіаіндустрію в країні. Через це в цивільній авіації вже вдаються до «канібалізації» працюючих запчастин. За прогнозом консалтингової компанії Oliver Wyman, через санкції до 2026 року російський авіапарк сумарно скоротиться більш ніж у два рази.

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