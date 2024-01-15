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Тег:
Росія

В росії вперше за 10 років зросла кількість алкоголіків – дані Росстату

В росії вперше за 10 років зросла кількість алкоголіків

У росії вперше за десять років зафіксовано зростання випадків встановлення діагнозу “алкогольна залежність”. Про це інформує “Коммерсантъ” із посиланням на дані Росстату, передає НСН.

В росії вперше за 10 років зросла кількість алкоголіків

Так, з 2010 по 2021 рік кількість вперше виявлених пацієнтів із алкогольною залежністю скоротилася майже вдвічі — зі 100 тис. до 53 тис. осіб. Проте у 2022 році лікарі виявили 54,2 тис. таких пацієнтів. Опитані експерти пояснюють відкат комплексом причин — пандемією, соціально-економічними потрясіннями та “посиленням геополітичних протистоянь”.

Лікар-психіатр, нарколог, керівник наркологічної та психіатричної клініки Руслан Ісаєв підтвердив виданню, що у “доковідний період” було помітно зниження алкоголізації російського населення.

“По-перше, це спільний результат роботи держави та суспільства загалом. … Друга причина — глобальна зміна самого характеру залежності. Сучасна молодь перестає пити алкоголь та переходить на нехімічні види залежності, зокрема ігроманію. Наприклад, номофобія — залежність від мобільного телефону чи страх залишитися без нього”, – пояснив лікар.

При цьому Ісаєв погоджується, що “соціально-економічні потрясіння, посилення геополітичних протистоянь та санкційного тиску” в останні роки “дещо призупинили” позитивну динаміку скорочення вживання росіянами алкоголю.

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