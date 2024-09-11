Армія РФ розпочала активні штурмові дії у Курській області – DeepState

Про це йдеться у повідомленні аналітичного проєкту DeepState, передають “Новини України – НСН“.

Армія РФ розпочала активні штурмові дії у Курській області

Росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Фахівці проєкту DeepState також зафіксували рух броньованої колони росіян з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії там.

«Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость», – йдеться у повідомленні

Зазначимо, у міноборони Великої Британії нещодавно заявили, що Україні потрібно утримувати Курську область.

“Українці прагнутимуть утримати територію у Курській області. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим слабшим стане Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна” – сказав міністр оборони Великої Британії Джон Хілі

За його словами, це обговорювалося на очолюваній у США Контактній групі з оборони України минулої п’ятниці, де був присутній президент Володимир Зеленський. Там військова підтримка та єдність у протистоянні були закріплені 50 союзними країнами. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін зробив важливе нагадування всім: “Якщо Україна не є вільною – світ не в безпеці”.

“І ось чому оборона Великої Британії починається з України. І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться в Україні. Якщо великі країни будуть перекроєні міжнародні кордони силою, суверенітет та безпека всіх країн буде підірвано” – додав Джон Хілі

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