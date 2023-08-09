На пляжі Нью-Йорка акула напала на українку з Одеси – вона у критичному стані (фото)

На пляжі Нью-Йорка акула напала на українку. Жінці вдалося вижити, але вона у критичному стані. Про це повідомляє The New York Post, передає НСН.

Зазначається, що цей випадок став першою атакою акули на цьому пляжі з 1953 року. За даними видання, 65-річна Тетяна Колтунюк – емігрантка з України, вона родом з Одеси. Жінка зазнала серйозних травм, втративши «приблизно 9 кілограм плоті». Після інциденту жінку госпіталізували, вона перебуває у критичному, але стабільному стані.

Подія сталася на пляжі Рокавей-Біч, розташованому на півдні Нью-Йорка. Акула напала на жінку, яка плавала у воді, та серйозно пошкодила їй ногу. Тетяна знаходилася всього за три метри від берега, коли акула раптово вчепилася в її ліву ногу трохи вище коліна. Постраждала почала кликати на допомогу, після чого її витягли з води рятувальники та передали медикам.

Як повідомив газетярам, ​​головний рятувальник пляжу Хосе Діас постраждала ледь не загинула від втрати крові, проте їй під час встигли накласти джгут на рану і тим самим зупинили кровотечу.

Колтунюк була частою відвідувальницею цього пляжу, багато рятувальників добре її знали. Вони розповіли, що жінка відвідувала пляж п’ять разів на тиждень. Також про Тетяну відомо, що вона брала участь у проукраїнських і антиросійських заходах у Нью-Йорку. Часто ходила вулицями з українським прапором.

Цей напад став першим за 70 років на нью-йоркському пляжі.

Це дуже дивно. Іноді ми бачили акул, але вони ніколи не нападали на людей, – розповів Хосе Діас.

На даний момент пляж «Рокавей бич» закритий для купання. Акулу, що нападала, не спіймали. Судячи з слідів зубів це була тупорила акула або акула-молот.

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