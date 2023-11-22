ЗСУ вразили пункт управління спецпризначенців рф на Херсонщині. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України і публікує відео, передає НСН.

Збройні сили України 21 листопада поцілили по пункту управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Окупанти розмістили цей пункт поблизу Олешківських пісків. Задля обстрілу українські війська застосували керовані авіаційні бомби.

ЗСУ вразили пункт управління спецпризначенців рф на Херсонщині: відео

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 21 листопада, українські військові відбили атаки росіян на низці напрямків та продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини.

Також ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу й завдають вогневого ураження по тилах росіян на напрямку.

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