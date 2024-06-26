Росіяни знищують Донеччину: ллється кров цивільних, стираються міста (фото)

Росіяни знищують Донеччину щодня. Тільки за сьогодні, від початку доби, тут 11 поранених людей. Десятки зруйнованих будинків.

Про наслідки обстрілів «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Донецьку ОВА і прокуратуру.

26 червня 2024 року армія держави-агресора завдала удари з різних видів озброєння по населених пунктах Бахмутського, Волноваського й Покровського районів.

У с. Комар внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, в якому зазнала осколкових поранень 74-річна мешканка.

Вдосвіта росіяни скинули керовану авіабомбу на Селидове — пошкоджено 37 приватних будинків, 6 п’ятиповерхівок і адмінбудівлю. Тут жінку 50 років травмовано під час обстрілу, ймовірно, «ФАБ-500», а також поранено 53-річного чоловіка – у смт Нью-Йорк м. Торецька.

Крім того, ворог атакував з артилерії та «КАБ-250» м. Торецьк. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали троє жінок 39, 69 й 86 років та 47-річний містянин. Також зс рф скинули авіабомбу, попередньо, «УМПБ Д-30СН» по с. Мемрик. Поранення дістали жінки 59, 65 років та 38 й 51-річні чоловіки.

Росіяни знищують Донеччину: фото

А так виглядає місто Часів Яр, яке росіяни намагаються захопити…

Ще новини України: Ворог обстріляв 9 прифронтових областей: вбив 3 і поранив 11 цивільних людей за добу