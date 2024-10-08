Знайдено застреленим екс-кандидата у мери Кривого Рогу від «Слуги народу» Дмитра Шевчика

Знайдено мертвим екс-кандидата у мери Кривого Рогу від «Слуги народу» Дмитра Шевчика

Про нього відомо також, що він раніше очолював ЦГЗК у Кривому Розі.

Тіло Шевчика виявили у передмісті Кривого Рогу.

Про це повідомляє криворізький Телеграм-канал «Свої», передають “Новини України – НСН“.

Знайдено застреленим Дмитра Шевчика: подробиці

Попередньо, чоловік застрелився з рушниці на турбазі у Кудашівці.

Він балотувався у мери Кривого Рогу у 2020 році від «Слуги народу». Але поступився Костянтину Павлову, якого теж знайшли мертвим після обрання.

Дмитро Шевчик міг вистрілити собі в груди. На місці загибелі знайшли карабін, зареєстрований на померлого.

Зараз на турбазу з’їхалися його рідні, працюють правоохоронці.

Правоохоронці розслідують смерть колишнього гендиректора ЦГЗК Дмитра Шевчика за статтею 115 Кримінального кодексу. Попередня кваліфікація – самогубство.

У квітні 2024 Дмитро Шевчик залишив посаду гендиректора ЦГЗК. Померлому було 47 років. У нього залишилося троє дітей.

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