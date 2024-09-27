Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня: влучання в будівлю Управління поліції, під завалами шукають людей

Ворог здійснив ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня. Сталося влучання в будівлю Управління поліції, є постраждалі, під завалами шукають людей.
“Новини України – НСН” розповідають, що відомо про атаку та її наслідки. Новина доповнюється…
Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня – що відомо
Про вибух у Кривому Розі офіційні особи повідомили близько 09:30. Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попросив нічого не знімати і не викладати у мережу.
Також він попередив про ризики повторних ударів балістикою і закликав усіх перебувати в укриттях до закінчення тривоги.
Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.
У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
Станом на 11:00 постраждали 4 людини. Це чоловіки. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ймовірно перебувають люди.
Пошкоджені приватні будинки.
За словами Олександра Вілкула, це було пряме влучання в будівлю УВС.
Штаб допомоги людям розгортається за адресою: Площа Визволення, 2. Це будівля Нархозу. Там буде все необхідне: дошка, ОСБ, плівка.
Ми стежимо за ситуацією у Кривому Розі.
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