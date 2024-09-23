«Мріяв дочекатися брата з полону»: у Кривому Розі простилися з 12-річним хлопчиком, якого вбила Росія

У Кривому Розі сьогодні День жалоби за трьома загиблими від російської ракети. Місто прощається з черговими жертвами окупантів. Серед них і 12-річний Максим Шаульський. Він загинув разом з бабусею. Серед жертв – ще одна літня жінка.

Про це “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на проєкт «Меморіал: вбиті росією» та криворізьке видання «Свої».

Що відомо про ракетний удар і загиблих у Кривому Розі

Росіяни атакували Кривий Ріг ракетою в ніч на 21 вересня. Загинули троє людей:

Максим Шаульський, 12 років

Валентина Шаульська, 75 років

Любов Ткаченко, 79 років

Мріяв дочекатися брата з полону

Валентина та Максим Шаульські – рідні військового 21-ї окремої бригади Національної гвардії Микити Шаульського. Він обороняв Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення і зараз перебуває у російському полоні.

«12-річний Максим виріс у надзвичайно світлій та свідомій родині. Брат – оборонець Маріуполя, мама військова ЗСУ. Він був постійним учасником акцій-нагадувань про військовополонених, світла і щира дитина, яка мала гідні життєві орієнтири у своєму юному віці», – написали на сторінці в/ч 3011 Нацгвардії

«Валентина Шаульська, бабуся загиблого Максима, у свої 75 років була надійною опорою для всієї родини: неймовірно любляча, турботлива та підтримуюча», – йдеться у дописі

Сьогодні у будівлі 23-й гімназії Кривого Рогу прощались із загиблим у ніч на 21 вересня Максимом Шаульським.

У школі кажуть, що Максим був дуже світлою дитиною, доброю, турботливою та свідомою.

Класна керівниця згадує:

«Дитина завжди з посмішкою, завжди сонячна, завжди добра і готова просто допомогти кожному. Коли 21-го зранку дізналась, що моя сонячна дитина загинула – це був дуже великий стрес не тільки, як для класного керівника… як для мами… Дуже важко і дуже тяжко, коли діти гинуть, і не розуміємо тільки, за що… Чому моя сонячна дитина загинула, не побачивши в житті нічого»

Діти несли квіти та іграшки до портрету загиблого. Ніхто не міг стримати сліз… Прощався біля школи із Максимом і його середній брат Данило. Вже ніколи не здійсниться мрія хлопчини побачити старшого брата Микиту – нацгвардійця, якого вже майже три роки чекають рідні з ворожого полону.

«Максим був нашим малим побратимом, який завжди виходив на акцію з нами. Він був світлою дитиною, завжди підтримував правильні ініціативи. Він буде назавжди з нами», – розповідає про хлопця побратим старшого брата

Джерело фото: Військова частина 3011 Національної гвардії України.

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