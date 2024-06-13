Жінка з окупованих Олешок вийшла на зруйнований Антонівський міст, аби потрапити на підконтрольну Україні територію (фото, відео)

Жінка з окупованих Олешок вийшла на зруйнований Антонівський міст, аби втекти від загарбників і потрапити на підконтрольну Україні територію.

Про цю щемливу подію розповів місцевий Телеграм-канал «Херсон. Війна без фейків», передають Новини України – НСН.

Зазначається, що жінку помітили ЗСУ. Вона показала на камеру дрону свій український паспорт. І українські військові допомогли їй.

Оскільки Антонівський міст було зруйновано окупантами під час втечі з Херсона, жінка не змогла б перебратися по ньому на правий берег. Її вивели з мосту на лівий берег, а вже звідти евакуювали до Херсону.

Жінка з окупованих Олешок вийшла на зруйнований Антонівський міст: відео

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