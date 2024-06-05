«Нині це поле бою»: як на території Каховського водосховища воюють прикордонники (відео)

Як на території Каховського водосховища воюють прикордонники? Чи можуть росіяни перебратися по висохлому дну на правий берег і що робиться, аби цього не сталося? Які задачі стоять перед військовими?

Захисники відповіли на ці та інші питання у сюжеті, оприлюдненому Державною прикордонною службою, передають Новини України – НСН.

Тепер це поле бою

З моменту підриву греблі Каховської ГЕС російськими військовими минув рік. Окрім жертв серед цивільного населення, масштабних руйнувань інфраструктури та мільярдних збитків, цей воєнний злочин призвів до обміління Каховського водосховища. Значні ділянки суходолу, які раніше були сховані під водою, тепер заростають деревами та іншою рослинністю. Такі зміни позначились і на ході бойових дій, що попри підрив греблі не припиняються на цій ділянці фронту. Ускладнює ситуацію також близькість до Запорізької АЕС, яку у 2022 році окупувала російська армія. Оборону тут тримають українські прикордонники, – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби

Тепер це – поле бою – каже військовий журналіст, автор сюжету, Артем Овдієнко.

Як на території Каховського водосховища воюють прикордонники

Чим більше води, тим краще для нас, тому що по водній поверхні огляд кращий. І ворога ми можемо побачити далі. А якщо вода відступить як, наприклад, до осінньої пори, то будуть такі ділянки, які через рослинність ми можемо не проглядати, або проглядати частково. В такому випадку виставляються якісь додаткові засоби, – розповідає прикордонник «Фартовий»

Після того, як у вони знищили Каховське водосховище, у росіян виникли проблеми. Адже, окрім того, що їм потрібно буде двічі форсувати Дніпро – два рукава Дніпра, їм ще й потрібно десь кілометрів 8 іти по багнюці. Що не реально. Диверсійно-розвідувальна група теж, скоріше за все, не пройде, тому що у нас тут є і радіолокаціні засоби, і засоби спостереження – як денного, так і нічного типу. Тепловізори. Ми їх відстежимо, вони будуть знищені і навіть не зможуть надати гідного опору. Вони будуть як мішені у тирі, – запевняє прикордонник Олег Кустинський

Прикордонник з позивним «Мілан», командир екіпажу БпАК «Лелека-100» розповів, що працював на цій ділянці і раніше. Після підриву Каховської ГЕС робота ускладнилася.

Працювали на цій ділянці, коли Каховське водосховище ще було повним. Різницю відчули. Після підриву Каховської ГЕС вода зійшла і тут з’явився ніби такий пустир. А згодом почала з’являтись якась рослинність. Зі слів місцевих рибаків: якщо ступити в деяких місцях, то можна провалитися як у зибучі піски. Такі я чув історії. Взагалі я вважаю, що пересуватись там неможливо. Якщо було б можливо, то вже бути б якісь спроби це зробити – ДРГ. Особливо минулого року, коли було дуже все пересохле. Я думаю. Що все залежить від погоди – якщо буде така спека, +40 три місяці, то воно висохне, – каже військовий

Звідти окупанти постійно атакують Нікополь

Прикордонники показали протилежний берег, звідки росіяни постійно атакують Нікополь і Нікопольський район дронами, мінометами та артилерією.

Розповіли також, яка перед ним стоїть задача на сьогодні. Це, передусім, огляд та розвідка переднього краю сил противника для подальшого його ураження.

Журналіст розповідає, що на цій ділянці Запорізького напрямку фронту працюють прикордонники 8-го загону. Щодня по ним прилітають дрони і артилерія. Але військові мають працювати далі – контролювати лівий берег, щоб там не сталося несподіваного накопичення сил ворога.

Детальніше дивіться у відео нижче.

Як на території Каховського водосховища воюють прикордонники: відео

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