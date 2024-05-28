Жінка з Дніпропетровщини втратила на війні доньку і сина: вона придбала для фронту пікап в пам’ять про них

76-річна жінка з Дніпропетровщини втратила на війні доньку і сина. Вона придбала для ЗСУ пікап в пам’ять про своїх дітей.

Про пані Ніну Дерусову розповідає видання Дніпро Регіон, передають Новини України – НСН.

Жінка живе у Кривому Розі.

Вона – мама Інни Дерусової, яка була бойовою медикинею. Інна брала участь у боях за Охтирку Сумської області. Врятувала десятки бійців. Загинула 26 лютого 2022 року від артилерійського обстрілу. Інна стала першою жінкою в Україні, якій присвоїли звання «Герой України» посмертно.

Брат Інни також боронив Батьківщину від загарбників і теж, на жаль, загинув.

На честь двох своїх загиблих на війні дітей мати придбала пікап для військових

ІгорІнна – цей напис з іменами військовослужбовців брата і сестри тепер на капоті авто. Пані Ніна Дерусова передає її криворізьким воїнам.

Ця жінка – мати двох дітей, які загинули захищаючи нашу державу на війні проти росії… Дочка Ніни Василівни – перша жінка Герой України посмертно… В свої 76 років Ніна Василівна неодноразово допомагала нашій армії, а сьогодні вона пообіцяла своїм загиблим доньці и сину, що передасть для криворізьких хлопців пікап. Між словом і ділом пройшло всього три дні!!! – написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов

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