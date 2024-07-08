Жахлива трагедія на Харківщині: на міні підірвалася автівка – усі загинули, у тому числі дитина

Жахлива трагедія на Харківщині сталася 7 липня. Цивільна автівка підірвалася на міні. Усі, хто був у машині, загинули. Повідомляють про 4 жертви, але їх може бути більше.

Про це «Новини України – НСН» інформують з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Трагедія на Харківщині

Синєгубов розповів, що внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них – є дитина.

Родина їхала на легковому автомобілі по ґрунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини.

Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.

Нагадуємо: усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні! Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі, – попереджає Синєгубов

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