Автівка наїхала на міну: на Харківщині двоє загиблих внаслідок підриву

На Харківщині двоє загиблих внаслідок підриву на ворожій міні.
Про трагедію повідомив вранці 24 червня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.
На Харківщині двоє загиблих – чоловік і жінка
За словами посадовця, сьогодні зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка померла під час евакуації до лікарні.
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