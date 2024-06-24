Автівка наїхала на міну: на Харківщині двоє загиблих внаслідок підриву

На Харківщині двоє загиблих внаслідок підриву на ворожій міні.

Про трагедію повідомив вранці 24 червня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.

На Харківщині двоє загиблих – чоловік і жінка

За словами посадовця, сьогодні зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка померла під час евакуації до лікарні.

Ще новини України: У Запоріжжі вбили посадовця міської ради Максима Денщіка