11 червня у Запоріжжі вбили посадовця міської ради Максима Денщіка. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це розповіли у поліції, передає сайт «новини України – НСН».

«Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер у лікарні», йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця і зник. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі розшукують чоловіка, який вбив місцевого посадовця.

Як пишуть місцеві ЗМІ, невідомий вбив посадовця Запорізької міської ради Максима Денщіка. Нещодавно його відсторонили від виконання обов‘язків Директора департаменту правового забезпечення.

У Запоріжжі вбили посадовця міської ради Максима Денщіка

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