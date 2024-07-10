Четверо дітей і дорослі застряглі у ліфті через відключення світла: рятувальники дали пораду

Четверо дітей і дорослі застряглі у ліфті через відключення світла в Івано-Франківську. Рятувальники дали пораду українцям.

Відключення електроенергії: четверо дітей і дорослі застрягли в ліфтах багатоповерхівок Івано-Франківська, їм допомогли надзвичайники, – йдеться у повідомленні ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, рятувальники тричі виїжджали вчора на допомогу людям, які застрягли у ліфтах через стабілізаційні відключення електроенергії.

В одній із багатоповерхівок у пастці опинилося двоє дорослих і півторарічний малюк, в іншій – троє дітей, ще за однією адресою – двоє дорослих.

Застряглі у ліфті через відключення світла – часта ситуація

Повідомлення про те, що населення потребує допомоги через зупинку ліфта під час вимкнення світла надходять до рятувальників ледь не щодня, – кажуть рятувальники

Просимо вас під час відключення електроенергії та під час повітряних тривог підійматися сходинками. Навіть коли є світло намагайтеся не користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися у пастці, – звертаються до українців надзвичайники

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