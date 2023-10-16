Окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах Запорізької області за добу

Окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах Запорізької області за минулу добу. Є постраждала. Про наслідки ворожих атак розповіли очільники області, передає НСН.

По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір’я, Левадного, Роботиного, Кам’янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів.

Ворог також здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір’я й Малої Токмачки, а також вгатив 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

Внаслідок артудару військовослужбовців рф по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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