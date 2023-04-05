Чи можна називати «ждунами» тих, хто залишається на Донеччині, яку окупанти зараз в прямому сенсі рівняють із землею і де перебувати смертельно небезпечно для цивільних? Відповідь на це питання дав голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає НСН, посилаючись на «Донбас 24».

Близько третини населення прифронтових територій на Донеччині сипатизує російським окупантам. Про це заявив Павло Кириленко.

«Важко сказати, щоб не образити всіх, хто залишився у прифронтовій зоні з різних обставин. Дійсно, є категорія людей, які кажуть, що це їхній будинок, мала Батьківщина, де вони залишаться, незважаючи ні на що», – зазначив голова області

Він наголосив, що таких людей несправедливо звинувачувати у лояльному ставленні до окупанта. Але третина тих, хто залишається на прифронтових територіях, за його словами, – ті самі “ждуни”, їх слід ретельно розглядати як симпатиків росіян

«Ракети, які летять їм на голови, їх не те що не лякають, навпаки – частина з них бажає, щоб ці обстріли бомбами, запальними снарядами, РСЗВ зупинилися лише тоді, коли ці території займуть ті, хто їх зараз обстрілює», – підсумував Кириленко

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