На фронті загинув музикант гурту “КораЛЛі”, пластун, учасник Революції Гідності

На фронті загинув музикант гурту “КораЛЛі”, пластун, учасник Майдану з Івано-Франківська Андрій Чепіль. Його вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК тільки зараз. А поліг воїн 28 червня, штурмуючи російські війська на Запоріжжі поблизу села Роботине. Йому було 29 років.

Про загибель Андрія Чепіля повідомили на сайті скаутської організації “Пласт”. Також про трагедію повідомив пластун Юрій Юзич, передає НСН.

Захисник народився 6 квітня 1994 року в Івано-Франківську.

З 2001 року разом зі старшим братом Віталієм і молодшим Орестом долучився до скаутської організації “Пласт”. Був новаком рою “Бобренята” з гнізда “Лісові бешкетники”. Згодом — юнак гуртка “Саламандери” 79 куреня імені Липинського.

У курінному проводі був фотографом. Учасник курінного табору “ЕНД-1”. Активіст багатьох пластових подій, вишколів, мандрівок, акцій. Активно пластував орієнтовно до 2008 року, проте згодом на запрошення організації завжди долучався до пластових подій, — згадують полеглого в організації

Андрій Чепіль був саксофоністом та вокалістом. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при Президентському полку.

На фронті загинув музикант гурту “КораЛЛі”

Був учасником кавер-гуртів “Frisson Band”, “Smerichka” та трембітарем у фолк-рок гурті “КораЛЛІ”.

Однаково мистецьки грав на саксофоні і трембіті, – каже Юрій Юзич

Вищу освіту здобув у 2015 р. закінчивши Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу як інженер-механік газопроводів, та магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Під час навчання був головою Івано-Франківського осередку «Студентського братства», та членом Мальтійської служби допомоги. Активний у громадському житті.

Був активним учасником Революції Гідності.

Після повномасштабного російського вторгнення в березні 2022 року мобілізувався до війська.

Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма, та Куп’янська як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи перевівся до 47 окремої механізованої бригади “Маґура”, — йдеться у дописі організації “Пласт”

Воїн поліг 28 червня ще з трьома побратимами під час виконання бойового завдання, штурмуючи російські війська.

Другій групі не вдалося забрати відразу тіла загиблих через щільний вогонь. Це вдалося зробити аж через чотири тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута в бік ворога. Бойові побратими, ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня віддали на ДНК-експертизу, — йдеться у повідомленні “Пласту”

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