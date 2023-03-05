Вирвалися з окупованої Василівки, і загинули у Запоріжжі – родину з немовлям привалило плитою і 3-ма поверхами

Серед мирних мешканців, що загинули у Запоріжжі внаслідок влучання російської ракети у п’ятиповерхівку, молода росина Фурник – Каміла, Ілля та їх маленька донечка Евелінка, якій на момент смерті не виповнилося і 8-ми місяців. Їх витягнули не одразу, і у рідних жевріла надія, що знайдуть живими. Але, на жаль, вона не справдилася…

Трагічну історію родини розповіла Світлана Бондаренко, її оприлюднили у пабліку Запорізькі новини, передає НСН.

Світлана розповідає, що усю вагітність Каміла провела у підвалі в селі Жеребянки, що біля окупованої Василівки Запорізької області. Потім подружжю вдалося дивом вирватися з окупації і потрапити на підконтрольну Україні територію. Вирушили на захід країни.

Там у Каміли і Іллі народилася чудова донечка. І згодом пара вирішила повертатися до Запорізької області. Оселилися у обласному центрі, куди приїхали в лютому. А через декілька тижнів сталася жахлива трагедія, яка забрала життя усієї сім’ї.

За словами Світлани, родина Фурник жила на другому поверсі. Коли у п’ятиповерхівку влучила ракета, їх придавило плитою, а зверху впали ще три поверхи. Шансів вижити у них не було…

Всю родину знайшли на першому поверсі в одному ліжку. А в ногах – кішка. Як лягли спати, так і загинули – всі разом. Малечу упізнали за піжамкою і браслетику на ручці, – розповідає Світлана

Рідні загиблої сім’ї, перебуваючи в окупації, під обстрілами, жили надією побачити маленьку Евелінку. Але вони ніколи вже її не побачать.

Станом на зараз з-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки у Запоріжжі вилучили 13 тіл загиблих людей. Пошуки ще тривають.

Вічна і світла пам’ять загиблим! Щирі співчуття рідним і близьким.

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