Вдарили «Смерчем» по водоймі, де відпочивали люди: серед загиблих на Донеччині двоє дітей

На Донеччині загинули люди внаслідок цинічного російського обстрілу. Серед загиблих і поранених – діти. Раніше повідомлялося про смерть однієї дитини. На жаль, стало відомо, що загиблих дітей вже двоє. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Донецьку ОВА і Миколу Кулебу.

Жахливий обстріл Костянтинівки на Донеччині стався 24 липня. Внаслідок нього на місці загинуло 2 людей (у тому числі 10-річний хлопчик, він отримав поранення, несумісні з життям), 7 поранені (у тому числі четверо дітей – дівчатка 5-ти, 11-ти і 12-ти років і 12-річний хлопчик). Серед них дві сестри, одна з яких була у дуже важкому стані. Дівчинку доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. На жаль, медики не впоралися, і дитина 2011 року народження померла. Стан решти дітей задовільний.

Обстріл стався близько 19-ї години. Рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ “Смерч” з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для “знищення живої сили противника”.

На Донеччині залишається багато дітей. Їх закликають вивозити

Звертаюся батьків, які й досі перебувають на прифронтових територіях: не нехтуйте безпекою, евакуюйте дітей подалі від зони бойових дій. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте на гарячу лінії Save Ukraine за підтримки @usaid_ukraine, – написав Микола Кулеба

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