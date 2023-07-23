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ВійнаДонецьк
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Удар касетними боєприпасами по Часовому Яру: згорів Палац культури, який був гуманітарним штабом

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Удар касетними боєприпасами по Часовому Яру: згорів Палац культури, який був гуманітарним штабом
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Внаслідок удару касетними боєприпасами по Часовому Яру тут згорів Палац культури, що використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Про це повідомили у Донецькій ОВА 23 липня, передає НСН.

Зазначається, що окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта – касетними боєприпасами. Розпочалася пожежа.

Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти.

Будівля Палацу культури згоріла. В ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання.

На щастя, обійшлося без жертв.

Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім – цивільним, – йдеться у повідомленні ОВА

Удар касетними боєприпасами по Часовому Яру: фото наслідків

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