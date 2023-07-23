Удар касетними боєприпасами по Часовому Яру: згорів Палац культури, який був гуманітарним штабом

Внаслідок удару касетними боєприпасами по Часовому Яру тут згорів Палац культури, що використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Про це повідомили у Донецькій ОВА 23 липня, передає НСН.

Зазначається, що окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта – касетними боєприпасами. Розпочалася пожежа.

Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти.

Будівля Палацу культури згоріла. В ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання.

На щастя, обійшлося без жертв.

Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім – цивільним, – йдеться у повідомленні ОВА

Удар касетними боєприпасами по Часовому Яру: фото наслідків

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