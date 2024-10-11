Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ДТПЛьвів

Загиблі і десятки постраждалих: масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня за участю автобуса «Варшава-Одеса» і вантажівки «Нової Пошти»

Автор -
Журналіст
Загиблі і десятки постраждалих: масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня за участю автобуса «Варшава Одеса» і вантажівки «Нової Пошти»

Масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня сталася рано вранці. Повністю перекрито рух. Десятки постраждалих і є загиблі.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформують «Новини України – НСН».

Масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня: що відомо

масштабна ДТП на Львівщині

масштабна ДТП на Львівщині

Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїздній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень «Варшава–Одеса», вантажного автомобіля «Нова Пошта» та кількох легкових транспортних засобів.

Станом на 09:30 відомо про 3 загиблих людей та 35 травмованих (травми різного ступеня важкості).

Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники.

ОНОВЛЕНО: Інформація від ДСНС

Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі. У ДСНС інформують , що сьогодні, 11 жовтня о 06:34 рятувальники отримали повідомлення про ДТП на обʼїзній Львова, в районі села Чишки. На момент прибуття рятувальників до місця події з'ясувалось, що ДТП трапилось за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля. У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги. За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих — двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували. Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки. Причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі.

У ДСНС інформують , що сьогодні, 11 жовтня о 06:34 рятувальники отримали повідомлення про ДТП на обʼїзній Львова, в районі села Чишки.

На момент прибуття рятувальників до місця події з’ясувалось, що ДТП трапилось за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля.

У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги.

Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі. У ДСНС інформують , що сьогодні, 11 жовтня о 06:34 рятувальники отримали повідомлення про ДТП на обʼїзній Львова, в районі села Чишки. На момент прибуття рятувальників до місця події з'ясувалось, що ДТП трапилось за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля. У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги. За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих — двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували. Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки. Причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих — двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували.

Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки.

Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі. У ДСНС інформують , що сьогодні, 11 жовтня о 06:34 рятувальники отримали повідомлення про ДТП на обʼїзній Львова, в районі села Чишки. На момент прибуття рятувальників до місця події з'ясувалось, що ДТП трапилось за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля. У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги. За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих — двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували. Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки. Причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Ще новини України: Буйвіл спричинив смертельну ДТП на Львівщині – медики врятували одного з постраждалих

Рекомендуємо

To Top
Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу