Загиблі і десятки постраждалих: масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня за участю автобуса «Варшава-Одеса» і вантажівки «Нової Пошти»

Масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня сталася рано вранці. Повністю перекрито рух. Десятки постраждалих і є загиблі.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформують «Новини України – НСН».
Масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня: що відомо
Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїздній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень «Варшава–Одеса», вантажного автомобіля «Нова Пошта» та кількох легкових транспортних засобів.
Станом на 09:30 відомо про 3 загиблих людей та 35 травмованих (травми різного ступеня важкості).
Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники.
ОНОВЛЕНО: Інформація від ДСНС
Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі.
У ДСНС інформують , що сьогодні, 11 жовтня о 06:34 рятувальники отримали повідомлення про ДТП на обʼїзній Львова, в районі села Чишки.
На момент прибуття рятувальників до місця події з’ясувалось, що ДТП трапилось за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля.
У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги.
За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих — двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували.
Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки.
Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
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