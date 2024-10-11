Загиблі і десятки постраждалих: масштабна ДТП на Львівщині 11 жовтня за участю автобуса «Варшава-Одеса» і вантажівки «Нової Пошти»

Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі.

У ДСНС інформують , що сьогодні, 11 жовтня о 06:34 рятувальники отримали повідомлення про ДТП на обʼїзній Львова, в районі села Чишки.

На момент прибуття рятувальників до місця події з’ясувалось, що ДТП трапилось за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля.

У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги.

За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих — двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували.

Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки.

Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.