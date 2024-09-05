Загибель родини у Львові: у ДСНС розповіли, як так сталося, що вижив тільки батько

4 вересня під внаслідок ракетної атаки росії у Львові загинула ціла родина – мама і троє доньок. У ДСНС розповіли, як так сталося, що вижив тільки батько , та поділилися подробицями рятувальної операції.

У ніч на 4 вересня ракети ЗС РФ вдарили по середмістю Львова, заповненому приватною та багатоквартирною забудовою. Після влучання почалися пожежі та з’явилися руйнування, з якими рятувальникам було складно впоратися. Особливо важко було у будинку, де загинула матір з трьома доньками. Про наслідки обстрілу 4 вересня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий розповів у ефірі телеканалу “Київ 24“.

Вижив тільки батько…

Хорунжий пояснив, що внаслідок російського удару обвалився сходовий майданчик у будинку. На сходах опинились члени родини — мати і три доньки, які загинули від обстрілу 4 вересня. Рятувальникам довелося застосувати спеціальні інструменти, щоб діяти у вузькому просторі: саме так вони дісталися до тіл загиблих. Чоловіка, який вижив під час удару, рятували за допомогою висотного крана.

В одній з будівлі, там, де загинуло найбільше людей, там, фактично, склалися сходові майданчики, тож працювати було досить важко. Тут уже краном не обійдешся. Але працювала висотна техніка, поліція допомагала. Діти з мамою перебували в одному просторі, в одному приміщенні, так сталося, що батько перебував зовсім в іншому, — пояснив він.

Після вибуху ракет РФ займання відбулося відразу у кількох локаціях, була небезпека, що вогонь “пошириться у пустотах”, додав пресофіцер. Роботу пожежників також ускладнював характер забудови у центрі міста — приватні та багатоквартирні будинки.

“Непросто було працювати, оскільки це фактично в середмісті, стара забудова. Внаслідок влучань виникло декілька осередків пожеж, були пошкоджені житлові будинки, приватні будинки, автомобілі”, — пояснив Хорунжий

Речник ДСНС уточнив інформацію щодо загиблих. З його слів, серед сімох жертв російського удару — одна дитина. Ідеться про 7-річну дівчинку Емілію: її сестри, 21-річна Ярина та 18-річна Дарина, належать до повнолітніх. Внаслідок удару РФ постраждали 63 особи, серед них — дев’ять дітей. Із потерпілими працюють психологи: вони надали допомогу 116 людям, заявив Хорунжий.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ повідомляли: голова загиблої родини зайшов до квартири за водою, а його діти і дружина залишилися на сходовому майданчику. І в цей момент пролунав вибух…

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