Росіяни вбили цілу родину у Львові – вижив тільки батько

Росіяни вбили цілу родину у Львові під час сьогоднішньої масштабної повітряної атаки на місто.

Про трагедію повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передають «Новини України – НСН».

Після сьогоднішньої атаки живим залишився лише батько сімейства Ярослав. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дар’я та Емілія – загинули у власному будинку, – повідомив мер міста Андрій Садовий

Він оприлюднив фото родини, на якому всі ще щасливі і разом. Росія зруйнувала все це.

Росіяни вбили цілу родину у Львові

Садовий розповів, що позаду стоїть 21-річна Ярина Базилевич. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025».

У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять, – написав Садовий

Що відомо про ситуацію у Львові станом на зараз

Нагадаємо, внаслідок атаки на Львів загинуло семеро людей – троє із них діти. Поранених – п’ять десятків. Понівечено понад 50 будинків – серед них пам’ятки архітектури. Удар прийшовся по історичній забудові.

За даними ОВА, станом на зараз у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога. Серед пацієнтів – семеро дітей. Усі вони мають травми середньої важкості.

Серед дорослих – щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.

Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються.

Зараз на місцях влучань у Львові працюють понад 130 надзвичайників. Залучили 30 одиниць спецтехніки.

Пошуки постраждалих тривають.

Найбільша складність у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ним ще можуть бути люди.

Рятувальники роблять все, щоб працювати максимально швидко та максимально обережно.

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