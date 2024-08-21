З-під завалів дістали тіло літньої жінки: ворог вдарив по житловому сектору на Сумщині

Ворог вдарив по житловому сектору на Сумщині. Є загибла і постраждалий.

Про це повідомляє ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Ворог вдарив по житловому сектору на Сумщині

У Сумському районі вчора ворожа авіація обстріляла прикордонний населений пункт. Співробітники ДСНС ліквідували осередки горіння.

З-під завалів житлової будівлі деблокували тіло літньої жінки. Травмовано цивільну людину.

У Шосткинському районі через удар ворожих дронів в одному із населених пунктів загорілося у житловому секторі.

Під час локалізації виникла загроза повторних обстрілів. Рятувальники, як тільки стало можливо, продовжили роботу й запобігли знищенню сусідської оселі.

Ще новини України: Найдовша повітряна атака 21 серпня: скільки було ракет і дронів – все, що відомо