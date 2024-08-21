З-під завалів дістали тіло літньої жінки: ворог вдарив по житловому сектору на Сумщині

Ворог вдарив по житловому сектору на Сумщині. Є загибла і постраждалий.
Про це повідомляє ДСНС, передають «Новини України – НСН».
Ворог вдарив по житловому сектору на Сумщині
У Сумському районі вчора ворожа авіація обстріляла прикордонний населений пункт. Співробітники ДСНС ліквідували осередки горіння.
З-під завалів житлової будівлі деблокували тіло літньої жінки. Травмовано цивільну людину.
У Шосткинському районі через удар ворожих дронів в одному із населених пунктів загорілося у житловому секторі.
Під час локалізації виникла загроза повторних обстрілів. Рятувальники, як тільки стало можливо, продовжили роботу й запобігли знищенню сусідської оселі.
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