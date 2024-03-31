Вибух у Білій Церкві: що відомо станом на ранок 31 березня (фото, відео)

Вибух у Білій Церкві на Київщині стався 30 березня вдень. На жаль, є загиблі, а серед постраждалих дитина.

У ДСНС повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт і розповіли про їх результати, передає НСН.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в квартирі у Білій Церкві дві людини загинули, три врятовано, у тому числі дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні

О 00:50 роботи завершено.

Станом на зараз на місці події чергують 6 співробітників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, подія сталася у м. Біла Церква, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху зруйновано перекриття в квартирах між 2 та 5 поверхами з послідуючим загоранням.

Причини вибуху встановлює поліція.

Вибух у Білій Церкві: фото, відео

Ще новини України: Окупанти вдарили по Харкову, виникла пожежа – що відомо про наслідки (фото)