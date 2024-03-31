Вибух у Білій Церкві: що відомо станом на ранок 31 березня (фото, відео)

Вибух у Білій Церкві на Київщині стався 30 березня вдень. На жаль, є загиблі, а серед постраждалих дитина.
У ДСНС повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт і розповіли про їх результати, передає НСН.
Внаслідок вибуху невідомого предмету в квартирі у Білій Церкві дві людини загинули, три врятовано, у тому числі дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні
О 00:50 роботи завершено.
Станом на зараз на місці події чергують 6 співробітників та 2 одиниці техніки ДСНС.
Загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки.
Нагадаємо, подія сталася у м. Біла Церква, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху зруйновано перекриття в квартирах між 2 та 5 поверхами з послідуючим загоранням.
Причини вибуху встановлює поліція.
Вибух у Білій Церкві: фото, відео
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