Вночі стався вибух на Старобешівській ТЕС – окупована Донеччина залишилася без світла

Вночі стався вибух на Старобешівській ТЕС, що призвело до відключення електроенергії на окупованій території Донецької області. Про це, посилаючись на низку джерел, повідомляє Військовий кур’єр, передає НСН.

Вночі невідомим вибуховим пристроєм була уражена Старобешівська ТЕС, що в Кальміуському районі тимчасово окупованої частини Донеччини. Після того у кількох містах зникла електроенергія. Про це повідомив телеграм-канал AteoBreaking

Про атаку на Старобешівську ТЕС заявив і терорист Денис Пушилін. Також він бідкався про знеструмлення частини окупованих міст.

Внаслідок нічних обстрілів без електроенергії залишилися всі населені пункти на околицях Старобешового. Зупинено всі котельні та водонасосні станції, постраждали вікна у житлових будинках у селищі Новий Світ, – повідомили окупанти зі Старобешевого

Також прогриміли вибухи у містах Зугрес та Харцизьк, що на тимчасово окупованій частині Донеччини. У Зугресі знаходиться Зуївська теплоелектростанція.

Після вибухів у Маріуполі, Донецьку, Волновасі, Донському, Новотроїцькому, Докучаєвську, Оленівці, Тельмановому, Макіївці, Єнакієвому та інших населених пунктах Донеччини зникло світло.

У Донецьку не працював мобільний зв’язок.

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