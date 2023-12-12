Допомога ВПО на Львівщині: оприлюднено онлайн-мапу з адресами

Допомога ВПО на Львівщині: в Мінреінтеграції розробили і оприлюднили онлайн-мапу з адресами центрів психосоціальної підтримки, передає НСН.

На онлайн-мапі позначені основні заклади, де можна отримати психосоціальну підтримку.

Зокрема, можна знайти адреси й інформацію про:

Офіси Координаційних центрів підтримки цивільного населення.

Центри медичної допомоги.

Центри психічного здоров’я.

Заклади медичної допомоги згідно з програмою медичних гарантій.

Прихистки для ВПО.

Центри підтримки для ветеранів та родин військовослужбовців.

Навчальні заклади, центри перепідготовки.

Інклюзивно-ресурсні центри.

ЦНАПи тощо.

Скористатись онлайн-мапою центрів психосоціальної підтримки можна за посиланням.

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