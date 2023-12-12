Допомога ВПО на Львівщині: оприлюднено онлайн-мапу з адресами

Допомога ВПО на Львівщині: в Мінреінтеграції розробили і оприлюднили онлайн-мапу з адресами центрів психосоціальної підтримки, передає НСН.
На онлайн-мапі позначені основні заклади, де можна отримати психосоціальну підтримку.
Зокрема, можна знайти адреси й інформацію про:
- Офіси Координаційних центрів підтримки цивільного населення.
- Центри медичної допомоги.
- Центри психічного здоров’я.
- Заклади медичної допомоги згідно з програмою медичних гарантій.
- Прихистки для ВПО.
- Центри підтримки для ветеранів та родин військовослужбовців.
- Навчальні заклади, центри перепідготовки.
- Інклюзивно-ресурсні центри.
- ЦНАПи тощо.
Скористатись онлайн-мапою центрів психосоціальної підтримки можна за посиланням.
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