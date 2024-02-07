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Ворог обстріляв Дніпропетровщину 7 лютого: є поранені та руйнування

Журналіст
Ворог обстріляв Дніпропетровщину 7 лютого

7 лютого ворог обстріляв Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, передає НСН

Зранку росіяни атакували Павлоград ракетою.

«За уточненою інформацією від ранкового ракетного удару в Павлограді вийшло вікно у трьох багато по верхівках. Поранення отримала 30-річну мешканку міста», написав Микола Лукашук.

За його словами протягом дня ворог 6 разів атакував Нікопольщину. У Марганці один з безпілотників влучив у авто

«Поранено двоє людей: 60-річна жінка та 38-річний чоловік. Їм надали усю необхідну медичну допомогу», пише Лукашук

На місце події виїхали поліцейські. Під час їх роботи росіяни знову атакували Марганець безпілотником. Постраждало авто.

 

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Також окупанти обстріляли з артилерії Покровську громаду. Там пошкоджені 3 приватні споруди, 2 господарські споруди, лінія електропередачі, газогін та паркани.

Ворог обстріляв Дніпропетровщину: фото

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Ворог атакував Нікопольщину і Павлоград

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