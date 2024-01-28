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Ворог масовано обстріляв Харківщину: є поранені, пошкоджено цвинтар (фото)

Ворог масовано обстріляв Харківщину

Російська терористична армія продовжує атакувати населені пункти Харківської області. Путінські війська обстрілюють будинки мирних жителів із артилерії та безпілотників.

Внаслідок воєнних злочинів росіян серед мирних жителів є постраждалі. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає НСН.

Ворог масовано обстріляв Харківщину

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися одразу кілька населених пунктів. Вдень 27 січня близько 13:00 російські війська завдали удару по селищу Козача Лопань, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав 62-річний мирний мешканець. За попередніми даними, ворог завдав удар дроном.

Також окупанти увечері 27 січня обстріляли село Подоли у Куп’янському районі. Від ворожого вогню поранення отримали двоє чоловіків 41 та 49 років. У районному центрі путінські терористи пошкодили обстрілами місцевий цвинтар.

У той же час під систематичними артилерійськими обстрілами з боку РФ знаходилося місто Вовчанськ. У населеному пункті було пошкоджено низку приватних житлових будинків, 76-річна жінка отримала травми.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають усіх заходів щодо документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил держави-агресора. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворог масовано обстріляв Харківщину

Ворог масовано обстріляв Харківщину

Ворог масовано обстріляв Харківщину

Ворог масовано обстріляв Харківщину

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