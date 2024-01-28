Ворог масовано обстріляв Харківщину: є поранені, пошкоджено цвинтар (фото)

Російська терористична армія продовжує атакувати населені пункти Харківської області. Путінські війська обстрілюють будинки мирних жителів із артилерії та безпілотників.

Внаслідок воєнних злочинів росіян серед мирних жителів є постраждалі. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає НСН.

Ворог масовано обстріляв Харківщину

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися одразу кілька населених пунктів. Вдень 27 січня близько 13:00 російські війська завдали удару по селищу Козача Лопань, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав 62-річний мирний мешканець. За попередніми даними, ворог завдав удар дроном.

Також окупанти увечері 27 січня обстріляли село Подоли у Куп’янському районі. Від ворожого вогню поранення отримали двоє чоловіків 41 та 49 років. У районному центрі путінські терористи пошкодили обстрілами місцевий цвинтар.

У той же час під систематичними артилерійськими обстрілами з боку РФ знаходилося місто Вовчанськ. У населеному пункті було пошкоджено низку приватних житлових будинків, 76-річна жінка отримала травми.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають усіх заходів щодо документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил держави-агресора. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ще новини України: ЗСУ розширювали плацдарм в Херсонській області та уразили 2 склади боєприпасів окупантів– ситуація на фронті 28 січня