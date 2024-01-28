ЗСУ розширювали плацдарм в Херсонській області та уразили 2 склади боєприпасів окупантів– ситуація на фронті 28 січня

Протягом минулої доби, 27 січня, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Українські війська, зокрема, відбивали атаки росіян на низці напрямків та розширювали плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Яка ситуація на фронті 28 січня розповів Генщтаб

Яка ситуація на фронті 28 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає НСН.

Так, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Окупанти, попри значні втрати, не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 2 марні штурмові дії.

Ситуація на фронті 28 січня

Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:

Волинський та Поліський: оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп’янський: українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Лиманський: українські підрозділи відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

Бахмутський: українські військові відбили 7 атак у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський: українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські бійці стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 14 атак.

Шахтарський: українські захисники відбили 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький: українські сили відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Про обстріли України

Протягом минулої доби загалом рф завдала 3 ракетні та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу Shahed, здійснила 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Про удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ вдарили по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.

Ще новини України: Виснажують ворога, відправили до пекла ще 770 окупантів: ситуація на фронті 27 січня