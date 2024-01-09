Ворог 9 січня обстріляв Нікопольщину: у Нікополі є руйнування

9 січня ворог обстріляв Нікопольщину. Про це повідомили очільники області, передає НСН
«Протягом дня окупанти з 12 разів атакували Нікопольський район. Застосували дрони-камікадзе та били з артилерії. Гатили по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам», написав Микола Лукашук.
Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередачі та газогін. Загиблих та постраждалих немає.
У Нікополі продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради:
- 0 800 504 105 цілодобово
- 0566 69 60 61 з 7:00 до 19:00
- 068 495 25 84 з 7:00 до 19:00
«Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається» додав мер міста.
Ворог 9 січня обстріляв Нікопольщину: фото
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