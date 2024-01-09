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ВійнаНікополь

Ворог 9 січня обстріляв Нікопольщину: у Нікополі є руйнування

Журналіст
Ворог 9 січня обстріляв Нікопольщину: у Нікополі є руйнування

9 січня ворог обстріляв Нікопольщину. Про це повідомили очільники області, передає НСН

«Протягом дня окупанти з 12 разів атакували Нікопольський район. Застосували дрони-камікадзе та били з артилерії. Гатили по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам», написав Микола Лукашук.

Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередачі та газогін. Загиблих та постраждалих немає.

У Нікополі продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради:

  • 0 800 504 105 цілодобово
  • 0566 69 60 61 з 7:00 до 19:00
  • 068 495 25 84 з 7:00 до 19:00

«Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається» додав мер міста.

Ворог 9 січня обстріляв Нікопольщину: фото

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photo 2024 01 09 17 01 48

photo 2024 01 09 17 01 49 (2)

photo 2024 01 09 17 01 49

Ворог 9 січня обстріляв Нікополь і район

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