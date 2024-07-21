Ворог накрив Білопілля «Градами»: мер показав фото і відео наслідків

Ворог накрив Білопілля, що на Сумщині, «Градами». Міський голова показав фото наслідків ворожої атаки.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що внаслідок обстрілів із РСЗВ “Град” 20 липня у місті є значні пошкодження, та найголовніше – усі люди живі.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на посадовця,

Минув черговий важкий день для міста. Десятки ракет від «градів». Зруйновані приватні будинки та багатоповерхівки, пошкоджена Арка та «Зірочка», але всі живі- а це головне!!! – написав мер у Фейсбуці

Довідка

Білопілля — місто районного значення в Сумському районі Сумської області України. Центр Білопільської міської громади. Розташоване за 44 км від обласного центру і усього за 6,6 км від кордону з Росією, чим і користається ворог, обстрілюючи Білопілля з району Тьоткіно Курської області.

Ворог накрив Білопілля «Градами»: фото і відео наслідків

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