Ворог атакував Нікополь вранці 4 січня: двоє поранених, повідомляють у Дніпро ОВА, передає НСН.

Через вранішній артобстріл у Нікополі постраждали двоє чоловіків.Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один з них – «важкий». Лікарі надають всю необхідну допомогу. Наслідки атаки уточнюються, – написав Сергій Лисак

Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив обстрілм.

На жаль, через ранкові ворожі обстріли поранення отримало двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо інших наслідків обстрілів уточнюється, – написав Саюк

Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь до міського колл-центру:

0566696061 (з 7:00 до 19:00)

0684952584 (з 7:00 до 19:00)

0800504105 – цілодобово

Будь ласка, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, знаходьтеся в укриттях! – закликав мер

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