Ворог атакував Нікополь: є загиблий і семеро поранених – серед них дитина

Ворог атакував Нікополь у Дніпропетровській області. Є загиблий і багато поранених.

Про це «Новини України – НСН» інформують з посиланням на Дніпро ОВА і прокуратуру.

За даними слідства, 26 серпня 2024 року російські військові атакували артилерією м. Нікополь.

Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік. Семеро містян отримали осколкові поранення, серед них 14-річна дівчинка. Одна людина “важка”, решта – в стані середньої тяжкості. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, магазин, автомобілі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Ворог атакував Нікополь: фото наслідків

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