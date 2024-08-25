Троє загиблих, а серед поранених однорічний хлопчик – росіяни обстріляли Херсон і область

Росіяни знову обстріляли Херсон і область. Є загиблі і багато поранених.

Про це повідомляє поліція, передають «Новини України – НСН»

Поліція фіксує наслідки ударів російських військ по Херсонщині: троє людей загинули та шестеро поранені, серед яких однорічний хлопчик.

По житлових кварталах Херсонщини російська армія била з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та БпЛА. Під вогнем противника перебували Херсон, Садове, Антонівка, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Придніпровське, Новотягинка, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Бургунка, Томарино, Михайлівка, Зміївка, Шляхове, Золота Балка та Веселе.

З авіації противник наніс удари вісьма керованими бомбами по Новотягінці, Бургунці, Зміївці та Томариному. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих встановлюється.

У Херсонському районі в результаті обстрілів пошкоджено 31 приватний та два багатоповерхові будинки, будівля заводу, два автомобілі та гаражне приміщення.

Вранці російські військові обстріляли з артилерії обласний центр. У Дніпровському районі травми несумісні з життям отримали двоє чоловіків. Також постраждав однорічний хлопчик. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої кісті. Крім цього, травми отримали 66-річний та 77 річний місцеві жителі, їх госпіталізовано. Пошкоджень зазнали сім приватних будинків.

Внаслідок нічного ворожого артилерійського обстрілу прибережного району пошкоджено чотири приватні будинки. Сьогодні ж із-під завалів деблокували тіло 62-річної місцевої жительки.

У Антонівці в результаті артилерійського обстрілу отримав поранення 63-річний чоловік.

У Білозерці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу снаряд влучив у житловий будинок, де отримала осколкові поранення 66-річна жінка. Пошкоджено ще два приватні будинки та автомобіль.

В Антонівці росіяни скинули боєприпас із дрона на зупинку. Від вибуху постраждала 61-річна жінка.

У Янтарному внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

На місцях ворожих обстрілів працювали всі відповідні служби, надавали допомогу постраждалим, гасили пожежі, ліквідовували наслідки атак, слідчі та криміналісти збирали доказові матеріали воєнних злочинів росіян.

За минулу добу поліція відреагувала на 285 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 22 провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

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