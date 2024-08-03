Окупанти здійснили обстріл Херсонщини. Загинув місцевий мешканець, троє поранених, серед них поліцейський.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.
Повідомляється, що минулої доби під вогневим ураженням армії рф перебували Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Кизомис, Берислав, Гаврилівка, Львове та Золота Балка.
У результаті російської агресії пошкоджено 18 об’єктів: дев’ять приватних будинків, магазин та сім автомобілів.
Обстріл Херсонщини – є загиблий, серед поранених поліцейський
російські військові атакували із БпЛА людей, які перебували на вулиці у Антонівці. В результаті вибуху загинув 54-річний чоловік, отримали поранення 75-річна жінка та 68-річний чоловік, в обох вибухові травми й уламкові поранення спини.
Вдень російські військові вдарили дроном типу «FPV» по Гаврилівці, внаслідок чого постраждав працівник Каховського районного відділу поліції. Правоохоронця доправили до лікарні, де у нього діагностували мінно-вибухову травму, контузію, вогнепальні рани голови, тулуба, живота, рук та ніг.
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