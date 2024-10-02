Ворог атакував Харків, Куп’янськ і Дергачі, спалахнули багатоповерхівки – серед поранених дитина і медик (фото, відео)

Ворог атакував Харків, Куп’янськ і Дергачі ввечері і вночі. Виникли пожежі, є поранені і руйнування. Серед поранених дитина і медик.

«Новини України – НСН» з посиланням на Харківську прокуратуру, ОВА і мерію Харкова розповідає, що відомо про ці атаки.

У Куп’янську загорілися багатоповерхівки і приватні будинки

За даними прокуратури, 1 жовтня близько 17:40 збройні сили рф вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті загорілися приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що знаходились біля медичного закладу.

69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.

Фото і відео наслідків обстрілів Куп’янська

Удар по Дергачах, серед поранених дитина

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що, ворог вдарив КАБом по Дергачах, де зафіксоване загоряння гаражів.

За оновленою інформацією медиків екстреної допомоги, внаслідок ворожого удару в Дергачах отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес пʼятеро людей, серед них — 14-річний хлопчик, — уточнив інформацію Олег Синєгубов.

Ворог атакував Харків бомбами

У ніч на середу, 2 жовтня, внаслідок росіської атаки керованими авіаційними бомбами в Харкові пролунав вибух. Ударів зазнали також деякі населені пункти Харківської області.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою по Київському району Харкова”, — зазначив уночі Терехов

Згодом він уточнив, що внаслідок влучання КАБа по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.

“На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події”, — підсумував міський голова Харкова

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