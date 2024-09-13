На Харківщині троє загиблих і 20 постраждалих за добу (фото)

На Харківщині троє загиблих і 20 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу, що минула.
12 вересня російські військові обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ, авіації, артилерії, мінометів, а також атакував FPV-дронами. Від отриманих поранень загинули троє людей. Постраждали 20 людей, серед них — двоє неповнолітніх. Загинула худоба.
Паро це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Харківську ОВА, прокуратуру і місцеві ЗМІ.
На Харківщині не вщухають обстріли
Харків
12 вересня приблизно о 16:45 військові росії поцілили авіабомбами поблизу житлового сектора в Київському району міста. Пошкоджені оселі, лінії електропередач та нежитлові будинки. У трьох жінок та десятирічної дівчинки медики зафіксували гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися.
З травмами відвезли до лікарні 33-річного чоловіка. У момент вибуху він перебував на вулиці, повідомила поліція.
Ізюмський район
О четвертій ранку російські військові поцілили в двоповерховий багатоквартирний будинок. Під завалами опинилась 86-річна жінка, їй допомогли вибратися рятувальники. Постраждалу з травмами відвезли до лікарні. Також пошкоджено прилеглі домоволодіння. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Торнадо-С».
Приблизно о 12:40 окупанти знов обстріляли селище. Загорілись житлові будинки. Через удар постраждала 64-річна жінка.
Коли рятувальники прибули на місце прильоту, російська армія повторно вдарила по селищу. Загинули троє мешканців Борової. Сільрада назвала імена двох загиблих.
- Олексій Свинаренко. Він народився 26 березня 1948 року. Йому було 76 років.
- Олена Кащеєва. Вона народилася 4 квітня 1969 року. Їй було 55 років.
Після 21:00 стало відомо про поранення ще однієї людини — 56-річного мирного мешканця. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Через атаку десять людей постраждали. Серед них — троє рятувальників та 17-річний хлопець.
Як повідомила сільрада, двоє поранених — у важкому стані. Унаслідок ударів у селищі пошкоджено загалом 32 приватні оселі, а також господарчі споруди, гараж, магазини.
Майже опівночі росіяни знов обстріляли Борову. Горіла трава на площі 400 квадратних метрів, зазначив очільник ХОВА.
Харківський район
Близько 17:00 російська авіабомба влучила в Дергачах, пошкодивши будинки. Двоє жінок 54, 65 років та 31-річний чоловік дістали гостру реакцію на стрес. Пошкоджені 13 приватних будинків.
Також окупанти вдарили по території «Екопарку» в селі Лісне. Пошкоджені дерева та огорожу.
Правоохоронці оглянули уламки снарядів і попередньо встановили, що ворог скинув на Харків та район ФАБ-250 з модулем корекції.
Богодухівський район
У Золочеві через ранкову атаку безпілотника пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.
Вранці 12 вересня ворожий дрон атакував село Морозова Долина. Внаслідок удару постраждав 54-річний чоловік. Пошкоджена автівка.
Куп‘янський район
У селі Глушківка через обстріл загинули 13 корів, ще сім були поранені. Уранці 12 вересня росіяни вгатили з РСЗВ «Град» по території ферми. Від вибуху зруйновано сараї.
Пізніше окупанти вдарили по Куп‘янську. Там через вибух зайнялися клуб та цивільна будівля.
У селі Новоосинове через обстріли горіла трава, пошкоджено будинок та господарчі споруди.
Чугуївський район
У селі Білий Колодязь від вибуху спалахнула господарча споруда.
Фото наслідків обстрілів Харківщини від прокуратури
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