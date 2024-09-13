На Харківщині троє загиблих і 20 постраждалих за добу (фото)

На Харківщині троє загиблих і 20 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу, що минула.

12 вересня російські військові обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ, авіації, артилерії, мінометів, а також атакував FPV-дронами. Від отриманих поранень загинули троє людей. Постраждали 20 людей, серед них — двоє неповнолітніх. Загинула худоба.

Паро це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Харківську ОВА, прокуратуру і місцеві ЗМІ.

На Харківщині не вщухають обстріли

Харків

12 вересня приблизно о 16:45 військові росії поцілили авіабомбами поблизу житлового сектора в Київському району міста. Пошкоджені оселі, лінії електропередач та нежитлові будинки. У трьох жінок та десятирічної дівчинки медики зафіксували гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися.

З травмами відвезли до лікарні 33-річного чоловіка. У момент вибуху він перебував на вулиці, повідомила поліція.

Ізюмський район

О четвертій ранку російські військові поцілили в двоповерховий багатоквартирний будинок. Під завалами опинилась 86-річна жінка, їй допомогли вибратися рятувальники. Постраждалу з травмами відвезли до лікарні. Також пошкоджено прилеглі домоволодіння. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Торнадо-С».

Приблизно о 12:40 окупанти знов обстріляли селище. Загорілись житлові будинки. Через удар постраждала 64-річна жінка.

Коли рятувальники прибули на місце прильоту, російська армія повторно вдарила по селищу. Загинули троє мешканців Борової. Сільрада назвала імена двох загиблих.

Олексій Свинаренко. Він народився 26 березня 1948 року. Йому було 76 років.

Олена Кащеєва. Вона народилася 4 квітня 1969 року. Їй було 55 років.

Після 21:00 стало відомо про поранення ще однієї людини — 56-річного мирного мешканця. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Через атаку десять людей постраждали. Серед них — троє рятувальників та 17-річний хлопець.

Як повідомила сільрада, двоє поранених — у важкому стані. Унаслідок ударів у селищі пошкоджено загалом 32 приватні оселі, а також господарчі споруди, гараж, магазини.

Майже опівночі росіяни знов обстріляли Борову. Горіла трава на площі 400 квадратних метрів, зазначив очільник ХОВА.

Харківський район

Близько 17:00 російська авіабомба влучила в Дергачах, пошкодивши будинки. Двоє жінок 54, 65 років та 31-річний чоловік дістали гостру реакцію на стрес. Пошкоджені 13 приватних будинків.

Також окупанти вдарили по території «Екопарку» в селі Лісне. Пошкоджені дерева та огорожу.

Правоохоронці оглянули уламки снарядів і попередньо встановили, що ворог скинув на Харків та район ФАБ-250 з модулем корекції.

Богодухівський район

У Золочеві через ранкову атаку безпілотника пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.

Вранці 12 вересня ворожий дрон атакував село Морозова Долина. Внаслідок удару постраждав 54-річний чоловік. Пошкоджена автівка.

Куп‘янський район

У селі Глушківка через обстріл загинули 13 корів, ще сім були поранені. Уранці 12 вересня росіяни вгатили з РСЗВ «Град» по території ферми. Від вибуху зруйновано сараї.

Пізніше окупанти вдарили по Куп‘янську. Там через вибух зайнялися клуб та цивільна будівля.

У селі Новоосинове через обстріли горіла трава, пошкоджено будинок та господарчі споруди.

Чугуївський район

У селі Білий Колодязь від вибуху спалахнула господарча споруда.

Фото наслідків обстрілів Харківщини від прокуратури

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