На Харківщині 2 загиблих і 29 постраждалих за добу – у тому числі діти і вагітна жінка

На Харківщині триває терор росіян. За добу тут багато поранених і є загиблі.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Харківську ОВА і прокуратуру.

На Харківщині 2 загиблих і 29 постраждалих за добу

Сьогодні о 07:15 окупанти влучили по цивільному підприємству в Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу постраждали 2 цивільних чоловіків 38 та 64 років. На місці надається вся необхідна медична допомога.

1 вересня з 02:50 до 05:00 окупанти обстрілювали Харківський район, Дергачівську ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок. Постраждали 6 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

31 серпня о 23:00 у с.Осиновому Куп’янської громади внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждала 53-річна жінка.

О 22:43 під ударом було м. Харків, Слобідський р-н. Тут пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинки, будівлю підприємства, три автомобілі, мікроавтобус. Постраждали чотири особи (з них одна неповнолітня).

У прокуратурі розповідають, що ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки.

13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення.

Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту березове бєлгородської області рф.

О 15:00 31 серпня в с. Кам’яна Яруга Чугуївського району внаслідок обстрілу постраждала жінка.

А о 14:56 в с. Черкаська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено 10 будинків та 4 автомобілі. Постраждали 11 людей, із них 2 дітей. Загинули 2 жінки.

О 13:00 в с. Новоосиновому, Курилівської ТГ Куп’янського району внаслідок обстрілу постраждала жінка 70 років.

О 08:00 в цьому ж селі постраждали 3 людини внаслідок обстрілу.

Ще новини України: Масована повітряна атака 26 серпня: загиблі і поранені люди, удари по енергетиці, пожежі – все, що відомо (фото, відео)