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На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили 12 за добу (фото)

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Журналіст
На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили 12 за добу (фото)

На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили ще 12 за добу, що минула. Серед постраждалих дитина. Виникли пожежі.

Про це повідомили у Харківській ОВА, передають «Новини України – НСН».

Військові ворожої армії застосовували проти мирного населення прикордонних та прифронтових районів області ракети, КАБ, ФАБ, РСЗВ, міномети, артилерію.

На Харківщині росіяни обстріляли низку населених пунктів

На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили 12 за добу (фото)

У Куп’янському районі, с. Новоосинове внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди, конструктивні елементи 2-х зруйнованих будинків та трава на площі 1,5 Га. Отримала поранення 18-річна дівчина, від госпіталізації відмовилась.

У Ківшарівці горіла хвойна лісова підстилка, сміття, пошкоджені будівля ліцею та школа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка.

У с. Старовірівка внаслідок обстрілу горіло 7 приватних будинків, 7 автомобілів та трава на площі 3 Га.  З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло 81-річної жінки. Постраждали 5 людей (з них – 1 дитина). Від госпіталізації відмовились. Пошкоджено ще 10 будинків.

На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили 12 за добу (фото)

Куп’янськ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два будинки та господарчі споруди. У селі Колодязне горіла трава на площі 1 га.

В Ізюмському районі, с. Вище Солоне внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась. У с. Борова внаслідок обстрілу горів гараж.

У Харківському районі, с. Козача Лопань внаслідок обстрілу горів будинок на площі 70 м.кв. У с. Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу горів двохповерховий приватний будинок. Постраждали 2 чоловіків та 3 жінки. Від госпіталізації відмовились. Також пошкоджено 13 будинків та 3 автомобіля.

У Чугуївському районі, с. Благодатне та Малинівка горіла трава на площі 5 га. У селі Скрипаї внаслідок обстрілу (ймовірно БПЛА) горів ліс на площі 1,5 га, хвойна лісова підстилка на площі 8 га та трава.

На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили 12 за добу (фото)

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