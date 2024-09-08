На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили 12 за добу (фото)

На Харківщині росіяни вбили двох людей і поранили ще 12 за добу, що минула. Серед постраждалих дитина. Виникли пожежі.

Про це повідомили у Харківській ОВА, передають «Новини України – НСН».

Військові ворожої армії застосовували проти мирного населення прикордонних та прифронтових районів області ракети, КАБ, ФАБ, РСЗВ, міномети, артилерію.

На Харківщині росіяни обстріляли низку населених пунктів

У Куп’янському районі, с. Новоосинове внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди, конструктивні елементи 2-х зруйнованих будинків та трава на площі 1,5 Га. Отримала поранення 18-річна дівчина, від госпіталізації відмовилась.

У Ківшарівці горіла хвойна лісова підстилка, сміття, пошкоджені будівля ліцею та школа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка.

У с. Старовірівка внаслідок обстрілу горіло 7 приватних будинків, 7 автомобілів та трава на площі 3 Га. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло 81-річної жінки. Постраждали 5 людей (з них – 1 дитина). Від госпіталізації відмовились. Пошкоджено ще 10 будинків.

Куп’янськ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два будинки та господарчі споруди. У селі Колодязне горіла трава на площі 1 га.

В Ізюмському районі, с. Вище Солоне внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась. У с. Борова внаслідок обстрілу горів гараж.

У Харківському районі, с. Козача Лопань внаслідок обстрілу горів будинок на площі 70 м.кв. У с. Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу горів двохповерховий приватний будинок. Постраждали 2 чоловіків та 3 жінки. Від госпіталізації відмовились. Також пошкоджено 13 будинків та 3 автомобіля.

У Чугуївському районі, с. Благодатне та Малинівка горіла трава на площі 5 га. У селі Скрипаї внаслідок обстрілу (ймовірно БПЛА) горів ліс на площі 1,5 га, хвойна лісова підстилка на площі 8 га та трава.

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