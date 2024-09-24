Військові РФ атакували густонаселені райони Харкова 24 версня керованими авіабомбами. Є загиблі і поранені. Під завалами можуть буть люди.

“Новини України – НСН” розповідають все, що відомо.

У Харкові щонайменше 5 поранених, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, люди знаходяться під завалами.

КАБи вдарили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. В одну з багатоповерхівок було пряме влучання. Під завалами перебувають люди.

Росіяни бомбардували густонаселені райони Харкова, під завалами люди – що відомо

“Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні”, – пише Терехов.

О 15:25 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про повторні пуски КАБ. Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов попередив про обстріли.

За попередньою інформацією, яка ще потребує підтвердження, також є загиблі, повідомив Терехов.

Оновлено о 16.21:

У Харкові наразі троє загиблих, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій.

Результат обстрілу керованими авіабомбами в 15:30. Станом на зараз відомо про 3 загиблих й щонайменше 15 поранених.

Перші хвилини після удару по Харкову

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